مران الأهلي.. قياسات طبية وبدنية للاطمئنان على السولية ومتولي

خضع عمرو السولية ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لفحص طبي وقياسات بدنية مختلفة، للاطمئنان على الحالة الطبية للثنائي.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن الثنائي يواصل تدريباته التأهيلية بشكل منفرد، وهناك تقدم كبير في تنفيذ البرنامج التدريبي لهما.

وأوضح الطبيب أن الثنائي يقوم بتنفيذ مرحلة جديدة من التدريبات المنفردة، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد نتيجة الفحوصات الطبية والقياسات البدنية الجيدة لهما.

ويؤدي السولية برنامجًا تأهيليًّا للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني متولي من إصابة في العضلة الأمامية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على إنبي في نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في السابعة مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.