"المعابدة الشرقية" بأنبوب.. مطالبات عاجلة بحل عجز الموظفين بالوحدة البيطرية والإرشاد الزراعي

يعاني أهالي قرية المعابدة الشرقية في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط من مشكلة نقص عدد الموظفين في الوحدة البيطرية ووحدة الإرشاد الزراعي .. يستغيث أهالي قرية المعابدة الشرقية، التابعة لمركز ابنوب في محافظة أسيوط، بوزير الزراعة السيد القصير واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط. حيث يعاني الأهالي في هذه القرية من نقص وغياب موظفين الوحدة البيطرية ووحدة "الإرشاد الزراعي" بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة العاجلة.

وأشار محب بطرس أحد أهالي القرية بانه تعد الوحدة البيطرية ووحدة الإرشاد الزراعي من أهم الجهات التي تقدم الدعم والمساعدة للمزارعين في القرية. تعتمد القرية بشكل كبير على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية كوسيلة رئيسية للعيش. ومع ذلك، يعاني الأهالي من نقص في عدد الموظفين في هاتين الوحدتين، مما يؤدي إلى تأخر في تلبية احتياجات المزارعين ونقل المعلومات والتوجيهات اللازمة.

وأضاف محب بانه يعتبر قطاع البيطري أحد العوامل الرئيسية للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية ومكافحة الأمراض التي قد تؤثر سلبًا على هذا القطاع المهم. من المهم جدًا أن يتم توفير عدد كافٍ من الأطباء البيطريين والتقنيين البيطريين لتقديم الرعاية الوقائية والعلاجية المناسبة للحيوانات. ومن ناحية أخرى، فإن وحدة الإرشاد الزراعي تلعب دورًا حيويًا في تزويد المزارعين بالمعلومات اللازمة لتحسين نتائج إنتاجهم وزيادة إنتاجيتهم.

وأكد منصور محمد علي أنه يجب أن ندرك أن توفير موظفين كافيين في هاتين الوحدتين سيؤدي إلى تحسين فعالية الخدمات المقدمة للمزارعين في المنطقة وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد المحلي ورفع مستوى معيشة الأهالي في المعابدة الشرقية.

وحث وزير الزراعة السيد القصير واللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أن يكونوا على دراية تامة بأهمية هاتين الوحدتين والمشاركة الفعالة في تسخير المزيد من الموارد وتعيين الموظفين اللازمين. يجب أن نتذكر دائمًا أن استثمارنا في القطاع الزراعي سيكون له تأثير إيجابي على حياة المزارعين واقتصاديات القرى الريفية في مصر.

اشار محمد محمود احد المزارعين بقرية المعابدة بان الوحدة البيطرية في أي قرية جزءًا أساسيًا من الأنشطة الزراعية والرعوية. وهي تهتم بصحة وعافية الحيوانات المحلية وتقديم الخدمات البيطرية الضرورية.

واضاف بان وحدة "الإرشاد الزراعي" من المفترض تقوم بتوفير المشورة والإرشاد اللازم للمزارعين حول تقنيات الزراعة الحديثة وسبل زيادة إنتاجيتهم.

واشار حمادة احمد بانه مع غياب الموظفين في هاتين الوحدتين في قرية المعابدة الشرقية، يواجه الأهالي صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الزراعية والبيطرية الضرورية. فمن الصعب على المزارعين الحصول على المشورة المهنية والإرشاد المناسب لتطوير عملهم الزراعي وتحسين إنتاجهم.

تُعتبر محافظة أسيوط من المحافظات الزراعية الهامة في مصر، حيث تمتاز بالأراضي الخصبة والمناخ المناسب للزراعة. وبالتالي، يجب على الحكومة أن تعمل على توفير الدعم اللازم للمزارعين وتعزيز البيئة الزراعية الصحية للاستفادة القصوى من إمكانات المحافظة.

يناشد اهالي قرية المعابدة الشرقية بابنوب السيد القصير وزير الزراعة واللواء عصام سعد المحافظ أن يأخذوا في الاعتبار أهمية التوفير الكافي للموظفين المهرة في الوحدات البيطرية والزراعية بالقرية. من خلال تعيين موظفين مؤهلين وعناصر ضرورية في الوحدتين، سيتمكن المزارعون من الاستفادة الكاملة من خدمات الإرشاد الزراعي والرعاية البيطرية، مما سيسهم في تحسين إنتاجيتهم وتحقيق نجاح أكبر في القطاع الزراعي بالمنطقة.