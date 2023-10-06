الأولمبية تهنئ الشعب المصري والرئيس السيسي بمناسبة انتصار أكتوبر

حرصت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب على تهنئة الشعب المصري ولفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انتصار حرب 6 أكتوبر المجيدة في بيان رسمي جاء كالأتي:

" يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للشعب المصري ولفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمناسبة مرور 50 عام على انتصار حرب 6 أكتوبر 1973 المجيدة "

وأضاف: " خالص التهنئة للقوات المسلحة المصرية على ذكرى الانتصار العظيم والذي تحقق بسواعد أبطالنا أبناء القوات المسلحة المصرية حماة عرين الوطن في الماضي والحاضر والمستقبل ".

وتابع: " ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن إعتزازه وتقديره لأبطال حرب السادس من أكتوبر وخالص الدعوات بالرحمه لشهداء الوطن والواجب في كل وقت ومكان وإستمرار الإستقرار والتقدم لمصرنا الغالية في جميع المجالات والنواحي في ظل التطور الكبير التي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية في جميع المجالات بفضل جهود القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ".