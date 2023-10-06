قرار جديد من النيابة فى حريق السيدة زينب

استعجلت نيابة السيدة زينب الجزئية، تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق سوق تجاري بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، والذي أسفر عن حريق بـ 20 فرشة ملابس بالسوق، وحريق بـ 12 محلا داخل 3 طوابق بالعقار التجاري.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ مديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سوق في السيدة زينب، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وقررت النيابة، انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي أسفر عن إصابة 7 اشخاص بحالات أختناق، وتفحم 17 محلا تجاريا، و10 باكيات و20 فرشا في السوق، والتي تقدر خسائر بالملايين.

وأكد شهود العيان، أنهم استيقظوا على خبر الحريق فتوجهوا للمكان فوجدوا النيران تلتهم البضائع، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة ماس كهربائي.

من جهته، قال اللواء هشام أبو المكارم، رئيس حى السيدة زينب، إن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها فى وقت قصير، مشيرا إلى الدفع بـ12 سيارة إطفاء وإسعاف لمكانة الحادث.

وأكد رئيس الحي للشروق، السيطرة على الحريق والإنتهاء من أعمال التبريد، ذاكرا أن الحادث لم يتسبب عن حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وعلى الفور تم تشكيل لجنة من محافظة القاهرة لفحص الخسائر التي أسفر عنها الحريق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل سوق فى السيدة زينب، وعلى الفور تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتحرر محضر بالواقعة، قبل أن تتولى النيابة التحقيقات.