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الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة بـ أسواق الصاغة

الذهب
الذهب

سعر الذهب.. لم تتم قراءة أي تسجيل أو تحرك جديد لاسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة بعد ان سجل استقرارا صباح اليوم في أسواق الصاغة المصرية، وذلك بعد ارتفاع سعر المعدن الأصفر عيار 21 بنحو 14 جنيهًا، بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب اليوم بالدولار عالميًا، حيث سجلت أونصة الذهب نحو 1821 دولارا.

وتتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

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الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر الآن

استقر سعر الذهب عيار 18 الآن، مساء تداولات سوق الصاغة المصرية، اليوم الجمعة، وتحتوي قطعة الذهب عيار 18 على نسبة 75% من الذهب الصافي.

 

جاء سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل قيمة 2465 جنيهًا.

 

جاء سعر الذهب اليوم عيار 21

سجل قيمة 2157 جنيهًا.

 

جاء سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل قيمة 1849 جنيهًا.

 

جاء سعر الجنيه الذهب كم اليوم؟

سجل قيمة 17256 جنيهًا

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