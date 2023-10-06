احتراق عامل في فرن بلدي لتجهيز الخبز بسوهاج

أصيب عامل بحروق نارية متفرقة بالجسم بدائرة مركز أخميم في سوهاج، حيث كشفت التحقيقات إنه أثناء إشعال المذكور النار في فرن بلدي لإعداد الخبز امتدت النيران لملابسه، مما تسبب في حدوث إصابته.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول محمد ناصر 36 سنة- عامل ومقيم بدائرة المركز مصابًا بحروق نارية متفرقة بأنحاء الجسم.

انتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص وأقوال والده “62 سنة- مزارع"، أنه أثناء قيام نجله المذكور بإشعال النيران في «فرن بلدي» لإعداد الخبز بالمنزل، امتدت النيران لملابسه، مما أدى لحدوث إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.