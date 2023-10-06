ماكرون يدعو الدول الأعضاء للمُضي بوتيرة أسرع في توسيع الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، عزمه "المُضي بوتيرة أسرع بكثير" بتوسيع الاتحاد الأوروبي، مُشيرًا إلى بدء المُحادثات بين الدول الأعضاء بهذا الخصوص بينما لا قرارات بعد في هذه المرحلة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة.

وقال الرئيس ماكرون للصحفيين اليوم الجمعة، عقب القمة الأوروبية غير الرسمية في غرناطة: "نحن على قناعة بأن علينا المضي بوتيرة أسرع بكثير" بهذا الشأن لافتا إلى أنه "متمسك جدا بتحديد هدف طموح ودقيق".

وأضاف: "لكن حاليا لا يزال من المبكر حدوث ذلك، لم يتم اتخاذ أي قرار.. هناك إجماع على القول إننا نواجه تحولا حقيقيا، في رؤيتنا الجيوسياسية لأوروبا خاصتنا".

واختتم ماكرون: "علينا أن نكون مبتكرين بشكل خاص، وقد اقترح العديد منا أيضا طريقة وطموحا جديدا في ما يتعلق بالتوسيع الاتحاد".

تُجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تقدّم المفوضية الأوروبية في الخريف توصياتها لفتح مفاوضات لانضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، وهما دولتان حصلتا على وضع الترشّح في يونيو 2022. و5 دول في غرب البلقان مرشحة أيضا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ماكرون يعتزم توسيع نطاق الاستفتاء دون المساس بروح الدستور الفرنسي

أكد الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، أنه يُريد توسيع نطاق الاستفتاء ليشمل موضوعات مثل الهجرة، وفتح مرحلة جديدة من اللامركزية، دون المساس بروح الدستور، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء الأربعاء.

وقال في كلمة ألقاها أمام المجلس الدستوري الأربعاء بمناسبة الذكرى الــ65 لإقرار الدستور: لا يجب مراجعة الدستور تحت تأثير العاطفة.

حرب الجزائر

ودافع ماكرون باستفاضة عن النصّ الدستوري الصادر في 4 أكتوبر 1958 في خضم الأزمة المرتبطة بحرب الجزائر.

وقدّر أن هذا الدستور أصبح الأكثر استقرارا في تاريخنا كله، لأنه يغلق الباب أمام البحث عن نظام بعد "الثورة الفرنسية".