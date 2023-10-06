عروس الصعيد تستقبل رالى "تحدى عبور مصر"

استقبلت محافظة المنيا، اليوم الجمعة ، المشاركين في " رالي تحدي عبور مصر٢٠٢٣ " للسنة الثانية عشرة على التوالي، القادم من الإسكندرية، بإستخدام الدراجات النارية ، وبمشاركة العديد من الدول والجنسيات المختلفة لقطع مسافة 2900 كيلومترا .

وتمثل المنيا محطة راحة وتوقف للمشاركين على مدار يومين، وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على أن عروس الصعيد ترحب بزائريها من كافة دول العالم ، كما ترحب بأعضاء تحدي الرالي من مختلف الجنسيات ، تزامنا مع احتفالاتنا بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد ، موجها إدارة السياحة بتسهيل مهمة المشاركين فى الرالى ، وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم للتيسير على المشاركين، بالإضافة ، إلى تقديم الهدايا التذكارية الخاصة بالمحافظة لأعضاء الرالي ، والتي تعبر عن خصوصية عروس الصعيد .

جدير بالذكر ، أن رالى تحدى عبور مصر 2023 في نسخته الثانية عشرة على التوالى انطلق أمس الخميس 5 ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، لمدة عشرة أيام بمشاركة العديد من الدول والجنسيات بالإضافة ، إلى عدد من المشاركين المصريين ، وذلك بإستخدام الدراجات النارية لقطع مسافة 2900 كم بدءاً من الإسكندرية مروراً ، (القاهرة ـ المنيا ـ الأقصر ـ الغردقة ـ فايدـ شرم الشيخ ـ نويبع ـ رأس سدر) رجوعاً إلى القاهرة وانتهاءً بهرم زوسر المدرج بمنطقة آثار سقارة.