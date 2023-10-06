الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

عروس الصعيد تستقبل رالى "تحدى عبور مصر"

رالي تحدي عبور مصر
رالي تحدي عبور مصر

استقبلت محافظة المنيا، اليوم الجمعة ، المشاركين في " رالي تحدي عبور مصر٢٠٢٣ " للسنة الثانية عشرة على التوالي، القادم من الإسكندرية، بإستخدام الدراجات النارية ، وبمشاركة العديد من الدول والجنسيات المختلفة لقطع مسافة 2900 كيلومترا .

وتمثل المنيا محطة راحة وتوقف للمشاركين على مدار يومين، وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على أن عروس الصعيد ترحب بزائريها من كافة دول العالم ، كما ترحب بأعضاء تحدي الرالي من مختلف الجنسيات ، تزامنا مع احتفالاتنا بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد ، موجها إدارة السياحة بتسهيل مهمة المشاركين فى الرالى ، وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم للتيسير على المشاركين، بالإضافة ، إلى تقديم الهدايا التذكارية الخاصة بالمحافظة لأعضاء الرالي ، والتي تعبر عن خصوصية عروس الصعيد .

 

جدير بالذكر ، أن رالى تحدى عبور مصر 2023 في نسخته الثانية عشرة على التوالى انطلق أمس الخميس 5 ويستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، لمدة عشرة أيام بمشاركة العديد من الدول والجنسيات بالإضافة ، إلى عدد من المشاركين المصريين ، وذلك بإستخدام الدراجات النارية لقطع مسافة 2900 كم بدءاً من الإسكندرية مروراً ، (القاهرة ـ المنيا ـ الأقصر ـ الغردقة ـ فايدـ شرم الشيخ ـ نويبع ـ رأس سدر) رجوعاً إلى القاهرة وانتهاءً بهرم زوسر المدرج بمنطقة آثار سقارة.

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