مرض غامض في كينيا يصيب 106 طالبات بالشلل.. فيديو

تفشى مرض غامض في مدرسة "سانت تريزا" الثانوية للبنات في إيريجي غربي كينيا، أصابهن بالشلل، يوم الخميس، وأغلقت أبوابها جزئيا، وذلك بعد نقل 106 طالبات إلى المستشفى.

الطالبات يعانين من مرض شلل أرجلهن

وبحسب صحيفة "كيني ستار"، فإن الطالبات يعانين من مرض شلل أرجلهن، وأغلبهن لا يستطيع المشي.

كينيا...



مرض غامض ينتشر بين الطالبات يجعل الفتاة مُقعدة لا تستطيع الحراك وحالة من الهستيريا تعم إحدى المدارس بعد تعرض 95 طالبة للشلل في أطرافهن السفلية دون معرفة السبب وتم نقلهن للمستشفى في محاولة لعلاجهن وقامت وزارة الصحة الكينية بفتح تحقيق عاجل.pic.twitter.com/GaE1ZK6PUx — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 4, 2023

إدخال 106 طالبات إلى المستشفى

وذكر تلفزيون "سيتيزن تي في" على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأنه وفقا لأحدث البيانات، تم إرسال ألف تلميذ من المدرسة إلى منازلهم، وتم إدخال 106 طالبات إلى المستشفى.

العودة للمدرسة بعد تقييم الوضع بعناية

وسوف تضطر المدرسة إلى استقبال تلامذة الصف الرابع، لأنه من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم قريبا، وسيتمكن جميع التلامذة الذين تركوا المدرسة من العودة بعد "تقييم الوضع بعناية واتخاذ الإجراءات اللازمة".

مستويات مرتفعة من الشوارد

كشف طبيب في مستشفى "إيهوجو"، أن عينات الدم المخبرية الأولية أظهرت أن التلميذات لديهم مستويات مرتفعة من الشوارد، ما يعني أن أجسامهم كانت تفقد السوائل.

وأوضح بونفيس أوكوث، عضو اللجنة التنفيذية لمقاطعة كاكامينغا للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، إن عينات الدم أرسلت إلى معهد البحوث الطبية الكيني في العاصمة نيروبي لمزيد من التحليل.