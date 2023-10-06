لاميتا فرنجية تقع في فخ "البطانة" وتنافس رانيا يوسف في الإثارة

تنجذب الاعلامية اللبنانية لاميتا فرنجية للأزياء الجرئية التي تبرز منحنيات قوامها بأثارة لذا ترتدي الأزياء المكشوفه طوال الوقت مما يعرضها لكثير من الأنتقادات لجرائتها.

وبدت لاميتا بإطلالة جرئية لتقع في فخ غياب البطانة مثلما فعلت الفنانة رانيا يوسف في احد المهرجانات الكبري، وارتدت فستان مكشوف، بشبيكة من الخيوط الحريرة ليظهر الكورسية الأسود، فيما انتعلت صندلا بكعب عال بنفس اللون.

وفضلت ترك خصلات شعرها الأسود الطويل الحريري وراء ظهرها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.

لاميتا فرنجية



لاميتا فرنجية (15 نوفمبر 1981 -)، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية. شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005.

مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع.

ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.