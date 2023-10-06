نداء إلى وزير التعليم العالى

ابنى عبدالله محمود عمر منصور طالب بالسنة الأولى بكلية الذكاء الاصطناعى فى جامعة الملك سلمان بمدينة الطور، ولظروف سفرى وتواجدى الدائم خارج البلاد بداعى العمل وضرورة تواجده بجوار والدته وإخوته، قمنا بالتقديم له فى الجامعة البريطانية بالقاهرة، وقام بسداد المصروفات الدراسية، وانتظم فى الدراسة بها ولكن لم يتم تسجيله حتى الآن بالجامعة البريطانية لعدم رفع اسمه من على السيستم بجامعة الملك سلمان، مما يهدده بضياع العام الدراسى عليه، ناهيك عن المصروفات، لذلك أناشد القيادات والمسئولين بجامعة الملك سلمان رفع اسمه من على السيستم، ليتم تسجيله فى الجامعة البريطانية بالقاهرة حفاظا على مستقبله، كما أناشد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى التدخل والتحقيق فى الأمر لإنقاذ مستقبل ابنى.

محمود عمر منصور

أبورجوان القبلى - بدرشين - جيزة