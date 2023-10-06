مستشفى جراحة المسالك بجامعة أسيوط تستقبل 3283 حالة خلال سبتمبر الماضي

أعلن مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط، عن استقبال 3283 مترددا على العيادات الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور ضياء عبد الحميد مدير المستشفى.

كما استقبل مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى، 460 حالة دخول بالأقسام والوحدات المختلفة، وتم إجراء 376 عملية جراحية، و645 إشاعة تليفزيونية، و109 حالة تفتييت خلال الشهر نفسه.