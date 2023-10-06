أمريكا تُعاقب 49 شركة صينية وجنسيات أخرى بزعم تزويدها روسيا

فرضت "الحكومة الأمريكية"، عقوبات اقتصادية على 49 شركة صينية وجنسيات أخرى بزعم تزويدها روسيا برقاقات متكاملة ذات منشأ أمريكي، وتم بذلك وضع الشركات المعنية على اللائحة السوداء، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وذكر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية تطبيق الولايات المتحدة إجراءات تقييدية ضد عشرات الشركات من ألمانيا والهند والصين وتركيا وإستونيا ودول أخرى بحجة دعمها للقوات المسلحة الروسية و/ أو مجمعها الصناعي العسكري.

وقال المكتب في بيان له إنه تم إدراج ما مجموعه 49 شركة على اللائحة السوداء.

هذا ويقع الجزء الأكبر من تلك الشركات (42) في الصين، والذريعة هي ذاتها المتمثلة بتزويد تلك الشركات للجانب الروسي "برقاقات (دارات) متكاملة ذات منشأ أمريكي".

وفي منتصف سبتمبر الماضي، فرضت الصين عقوبات على شركتي "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرامان" الأمريكيتين على خلفية دورهما في مبيعات الأسلحة إلى تايوان.

وكانت الصين أيضا قد ندّدت بالخطط الأمريكية لتقديم المساعدات العسكرية لتايوان وحذرت واشنطن من هذه الخطوة.

المشاكل السياسية في أمريكا تُؤثر سلبًا في دعم أوكرانيا.. صحيفة تُوضح

ستُؤدي الفوضى السياسية في "الولايات المتحدة"، إلى عواقب سلبية على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، مساء اليوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري توماس ثانر قوله إن "الفوضى في الولايات المتحدة لا تبشر أوكرانيا بخير".

وأشار إلى أن الميزانية الأمريكية الجديدة قصيرة الأمد لا تتضمن مساعدات جديدة لكييف، إذ لا يزال من الممكن الوفاء بالإمدادات التي تمت الموافقة عليها بالفعل، ولكن حزم المساعدات الجديدة مجمدة.

الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة

وأكد أن اللحظة الحاسمة بالنسبة لكييف ستكون استمرار الأزمة الداخلية في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر.

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الموارد المتوفرة لدى الإدارة الأمريكية لمواصلة دعم أوكرانيا تكفي لمدة شهرين.