عام فى انتظار الجراحة لابنتى

ولدت طفلتى غزل بكيس دهنى على النخاع الشوكى بالظهر، تتم متابعتها من دكتور مخ وأعصاب بمستشفى اطفال مصر، والذى قرر أن حال الطفلة خطيرة ولابد من إجراء عملية جراحية فى الحال، ومرعام على هذا الكلام وتم استخراج قرار دخول المستشفى، وفوجئت بالمستشفى يطالبنى بتدبير مبلغ مالى لإجراء الجراحة وإلا لن تتم الجراحة، كما أن المستشفى أكد لى أن ابنتى فى حاجه إلى استجلاب جهاز من الخارج لاجراء هذه الجراحة، وأنا ظروفى الاجتماعية والمادية صعبة للغاية، وغير قادر على تدبير أية مبالغ، لذلك أناشد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، التدخل لإتمام العملية لبنتى الصغيرة غزل، كما أناشد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، تذليل العقبات نحو دخول ابنتى المستشفى لاجراء الجراحة.

أحمد جمال عبد القادر محمد

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