تشكيل الاتحاد ضد الأهلي في ديربي جدة.. بنزيما يعود لقيادة الهجوم

أعلن المدير الفني نونو سانتو تشكيلة الاتحاد الرسمية لخوض مباراة ديربي جدة أمام الأهلي والتي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في قمة منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وجاء تشكيل الاتحاد للمباراة كالآتي:

حارس المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: بامسعود - كادش - فيليبي - مدالله

الوسط: كورنادو - كانتي - فابينهو - رومارينهو

الهجوم: بنزيما – حمدالله

يدخل فريق الأهلي المباراة وهو في المركز السابع بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن الهلال الوصيف، و3 نقاط عن التعاون المتصدر.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فهد العتيبي و رؤوف خليف.