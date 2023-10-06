جامعة أسيوط تطلق يومًا علميًا حول أهمية التطعيمات والأمصال للفريق الطبي

عقدت إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط بالتعاون مع مستشفى الأطفال الجامعي وقسم علاج الأورام يوما علميا حول؛ أهمية التطعيمات والأمصال للفريق الطبي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

يأتي اليوم العلمي تحت إشراف الدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمد أمير فتحي مدير مستشفى الأطفال، والدكتور سمير شحاته رئيس قسم الأورام، والدكتورة هبة الله جمال راشد المشرف العام على إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة أسماء محمد عبد العزيز مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور أحمد السيد عبد الله رئيس مكافحة العدوى بمستشفى الإصابات الجديدة، وبحضور الدكتور إيهاب عبد الراضي نائب مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة عزة الطيب أستاذ بطب الأطفال والمشرف على عناية أطفال.

يناقش اليوم العلمي أهمية التطعيمات لدى المرضى أو المرافقين أو العاملين والعمل على مواجهة أو إزالة الرهبة لديهم، والتوعية بالتطعيمات والأمصال لحماية الفريق الطبي والعاملين داخل المنظومة الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط.

ويأتي اليوم العلمي استكمالا للتعاون بين الأقسام المختلفة في تنظيم مثل هذه الفعاليات للتأكد من وصول المعرفة والتوعية لأكبر عدد ممكن لتحقيق جو عمل صحي خالى من العدوى ونقل الأمراض.

كما ناقش اليوم أهمية تصحيح الأخطاء الشائعة الخاصة بالتطعيمات، خصوصًا عند الأطفال، وأهمية الوقوف على توصيات اليوم العلمي، والعمل على تطبيقها، وأهمية التواصل مع الطبيب المعالج للطفل فيما يخص بالتطعيمات الملائمة له والمواعيد الأنسب والالتزام بها.

جدير بالذكر، أن اليوم العلمي شهد جلسة علمية برئاسة الدكتور سمير شحاتة، والدكتور محمد جميل نائب مدير مستشفى الأطفال الجامعي لشئون الجودة، والدكتورة عزة الطيب، وتضمنت الجلسة عدة محاضرات وهي؛ محاضرة حول التطعيمات لمرضى السرطان للدكتورة أسماء عبد التواب، ومحاضرة حول التطعيمات في الأطفال للدكتور أحمد علاء، ومحاضرة عن التطعيمات الضرورية للعناية الصحية للعاملين للدكتورة رشا حسني.

مستشفيات جامعة أسيوط تطلق يوماً علمياً حول أهمية التطعيمات والأمصال للفريق الطبي

مستشفيات جامعة أسيوط تطلق يوماً علمياً حول أهمية التطعيمات والأمصال للفريق الطبي

مستشفيات جامعة أسيوط تطلق يوماً علمياً حول أهمية التطعيمات والأمصال للفريق الطبي

مستشفيات جامعة أسيوط تطلق يوماً علمياً حول أهمية التطعيمات والأمصال للفريق الطبي

مستشفيات جامعة أسيوط تطلق يوماً علمياً حول أهمية التطعيمات والأمصال للفريق الطبي