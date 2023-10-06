حريق داخل سجن شرق لبنان يُنهي حياة 3 أشخاص ويُصيب العشرات

لقى ثلاثة سجناء مصرعهم، وأُصيب العشرات من نزلاء سجن في شرق "لبنان"، جراء إضرام نيران خلال عملية احتجاج، ما أدى إلى احتراق زنازين بالكامل، حسبما أفاد مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة.

وبدأ الاحتجاج في سجن زحلة المركزي وفق المسؤول، بعد اكتشاف حراس السجن فجوة في جدار استحدثها السجناء تمهيداً لعملية فرار جماعي.

مواجهات بين عناصر الأمن وسجناء

وأوضح المسؤول أنه "لدى البدء بسدّ الفجوة، حصلت مواجهات بين عناصر الأمن وسجناء، لتسود بعدها حالة من الفوضى جراء إضرام نزلاء النار في زنازينهم، ما أدى الى احتراق عدد منها بالكامل ووفاة ثلاثة منهم جراء الحريق والاختناق".

وتم نقل عدد كبير من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن عناصر من الدفاع المدني استخدموا آلات قص هيدروليكية ليتمكنوا من إخراج السجناء، في ظل انتشار كثيف للجيش والأجهزة الأمنية التي فرضت طوقاً في محيط مبنى سجن زحلة.

وألحقت النيران التي سرعان ما امتدت الى الطوابق العلوية أضراراً بالغة بالسجن، وفق المسؤول الذي أفاد عن "احتراق غرف بكاملها لم تعد صالحة لإعادة نزلائها إليها".

ويضم السجن، وفق الاعلام المحلي، أكثر من 600 سجين.