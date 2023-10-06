سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الجمعة "إجازة انتصارات اكتوبر"

سعر الدولار.. شهد سعر العملة الأمريكية الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، استقرارًا، بالتزامن مع إجازة انتصارات أكتوبر المجيدة ويوم الجمعة ليعاود القطاع المصرفي يوم الأحد عمله بعد إجازة طالت 4 أيام متواصلة، ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، سجل الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

في هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الجمعة عقب إجازة انتصارات اكتوبر المجيدة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري:

الدولار

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

فيما جاءت أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري:

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 100.19 جنيه للشراء، 100.64 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحــريني عند سعر 81.76 جنيه للشراء، 82.13 جنيه للبيع.

فيما سجل الريـال العمــاني نحو 80.07 جنيه للشراء، 80.41 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45 جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 43.52 جنيه للشراء، 43.73 جنيه للبيع.

العملات الأوروبية والآسيوية:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري مبلغ 33.40 للشراء، و33.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 39.08 جنيه للشراء، 39.28 جنيه للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.90 جنيه للشراء، 35.07 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.69 جنيه للشراء، 22.81 جنيه للبيع.

سجَّل سعر الكرون الدنماركي نحو 4.48 جنيه للشراء، و4.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الكرون السويدي 2.80 جنيه للشراء، 2.83 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.98 للشراء، 21.09 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.22 جنيه للشراء، 4.22 جنيه للبيع.