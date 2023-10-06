الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
ads

المدير الفنى لسلة الاتحاد وجهازه يتابعون مباراة الأهلى أمام بيروت من المدرجات

المدير الفنى لسلة
المدير الفنى لسلة الاتحاد السكندرى وجهازه المعاون

قرر الكابتن أحمد عمر المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى ان يتابع فريق النادى الاهلى من المدرجات لمتابعة ودراسة الفريق الاحمر فىمباراته اليوم أمام بيروت اللبنانى استعدادا لمواجهته بأى دور من الادوار النهائية بالبطولة العربية بالدوحة

وحضر عمر وسط مجموعة من جهازه الفنى بالمقصورة الرئيسية لصالة نادى الغرافة القطرى بالدوحة منهم الكابتن عصام مجاهد رئيسجهاز السلة والكابتن هيثم كامل مساعد المدرب والكابتن سامح صلاح المدير الادارى وفى تصريح للوفد قال " لابد من دراسة جميع الفرقالمرشحة للوصول الى النهائيات بعناية لمعرفة نقاط القوة والضعف اثناء مواجهتهم "

وأشار الى ان فريق نادى بيروت اللبنانى فريق قوى ومن الفرق المرشحة للوصول الى النهائى

يذكر ان الخاسر من مواجهة اليوم فى مباراة الاهلى المصرى وبيروت اللبنانى سيواجه الاتحاد السكندرى فى دور ال ٨

E0A1C1FD-8902-4DB3-833E-B75077749182
E0A1C1FD-8902-4DB3-833E-B75077749182

DD7FF7F9-729B-4A0E-B70F-F5675E07D621
DD7FF7F9-729B-4A0E-B70F-F5675E07D621
الجريدة الورقية