المدير الفنى لسلة الاتحاد وجهازه يتابعون مباراة الأهلى أمام بيروت من المدرجات

قرر الكابتن أحمد عمر المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى ان يتابع فريق النادى الاهلى من المدرجات لمتابعة ودراسة الفريق الاحمر فىمباراته اليوم أمام بيروت اللبنانى استعدادا لمواجهته بأى دور من الادوار النهائية بالبطولة العربية بالدوحة

وحضر عمر وسط مجموعة من جهازه الفنى بالمقصورة الرئيسية لصالة نادى الغرافة القطرى بالدوحة منهم الكابتن عصام مجاهد رئيسجهاز السلة والكابتن هيثم كامل مساعد المدرب والكابتن سامح صلاح المدير الادارى وفى تصريح للوفد قال " لابد من دراسة جميع الفرقالمرشحة للوصول الى النهائيات بعناية لمعرفة نقاط القوة والضعف اثناء مواجهتهم "

وأشار الى ان فريق نادى بيروت اللبنانى فريق قوى ومن الفرق المرشحة للوصول الى النهائى

يذكر ان الخاسر من مواجهة اليوم فى مباراة الاهلى المصرى وبيروت اللبنانى سيواجه الاتحاد السكندرى فى دور ال ٨

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