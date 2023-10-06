إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

أصيب 3 أشخاص بطلق ناري، اليوم الجمعة، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب الميراث بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة، غربي محافظة قنا.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ بإصابة 3 أشخاص، بينهم شقيقان، بطلق ناري، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية دنفيق مركز نقادة.

وانتقلت قوة إلى مكان الواقعة برئاسة المقدم أحمد خشانة، مأمور مركز شرطة نقادة، إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة «م.ع.ت»، 17 عامًا، وشقيقه وشخص آخر بطلقات نارية بسبب الخلاف على الميراث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.