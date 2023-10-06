تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في ديربي جدة بالدوري السعودي

أعلن المدير الفني ماتياس يايسله تشكيلة الأهلي الرسمية لمواجهة الاتحاد في مباراة ديربي جدة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في قمة منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالآتي:

حارس المرمى: أدوارد ميندي

الدفاع: علي مجرشي - روجو إيبانيز - عبدالباسط هندي - عبدالله العمار

الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد - جابري فيجا

الهجوم: رياض محرز - فراس البريكان - روبيرتو فيرمينو

يدخل فريق الأهلي المباراة وهو في المركز السابع بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن الهلال الوصيف، و3 نقاط عن التعاون المتصدر.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فهد العتيبي ورؤوف خليف.