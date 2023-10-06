حبس تاجر هيروين في السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات
قررت نيابة السلام، حبس عاطل متهم بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازة سلاح وطلقات نارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
حبس تاجر هيروين
البداية كانت بتمكن الأجهزة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار).
وبتضييق الخناق على المتهم اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، والسلاح لحماية تجارته، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.