الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس تاجر هيروين في السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات

الهيروين
الهيروين

قررت نيابة السلام، حبس عاطل متهم بالاتجار في مخدر الهيروين وحيازة سلاح وطلقات نارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

حبس تاجر هيروين

البداية كانت بتمكن الأجهزة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة) بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته (كمية من مخدر  الهيروين – فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار).

وبتضييق الخناق على المتهم اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، والسلاح لحماية تجارته، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

 

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