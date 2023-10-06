"استخدام مناظير الكلى والحالب المرن لحصوات الأطفال" ندوة بمستشفى المسالك البولية أسيوط

تقيم مستشفى جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط ورشة عمل مهمة حول "استخدام مناظير الكلى والحالب المرن لحصوات الأطفال". تهدف هذه الورشة إلى توفير منصة للمشاركين من الأطباء والمتخصصين في هذا المجال لمناقشة أحدث التقنيات والتطورات في علاج حصوات الأطفال.

وتعتبر حصوات الكلى والحالب من المشكلات الصحية الشائعة التي يواجهها الأطفال. ومن أجل تحسين جودة الرعاية وتوفير العلاج المناسب، فإن استخدام مناظير الكلى والحالب المرن قد أثبت فعاليته في علاج هذه الحالات بشكل غير جراحي وأقل تداخلًا.

سيتم عقد الورشة في مقر المستشفى في قاعة الأستاذ الدكتور عطوة محمد إبراهيم بالدور السابع في الساعة التاسعة صباحًا، يومي 8 و9 أكتوبر الجاري. ستشمل الورشة محاضرات توضيحية تقديمية يقدمها أطباء متخصصون في المجال، بالإضافة إلى جلسات مناقشة وعروض توضيحية للتقنيات المستخدمة.

تُعَتبر المستشفى مرجعًا مهمًا في مجال جراحة المسالك البولية في المنطقة، حيث يتمتع الأطباء المشاركون بخبرة واسعة واستخدامهم لأحدث التقنيات في تقديم الرعاية الصحية للأطفال. ومن خلال هذه الورشة، يتيح للمشاركين الفرصة لتبادل المعرفة وتحسين مهاراتهم في استخدام مناظير الكلى والحالب المرن لعلاج حصوات الأطفال.

إذا كنت تعمل في مجال جراحة المسالك البولية أو تهتم به، فإن حضور هذه الورشة سيكون فرصة مثالية لتعزيز معرفتك ومهاراتك في هذا المجال الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لك الفرصة للتواصل مع أطباء وخبراء آخرين لتبادل الأفكار وتوسيع شبكة علاقاتك المهنية.

لحجز مقعدك في الورشة، يرجى التواصل مع مستشفى جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط. كونوا جزءًا من هذه المناسبة الهامة وانضموا إلينا في تعزيز الرعاية الصحية للأطفال وتطوير حقل جراحة المسالك البولية.