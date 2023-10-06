التحقيق مع راكبة إيطالية عثر معها على زيت الحشيش بمطار شرم الشيخ

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط راكبة إيطالية الجنسية عثر معها على 6 زجاجات بداخلهم سائل يشتبه أن يكون لزيت الحشيش المخدر ومطحنه خاصة بطحن المواد المخدرة مخبأة بين طيات ملابسها الشخصية.

وأمرت النيابة العامة بتحريز المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير مفصل عنها.



ونجح رجال الادارة العامة لجمارك ركاب مطار شرم الشيخ الدولى فى ضبط محاولة تهريب كمية من زيت الحشيش المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاوله مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط طيران بيجاسوس القادمة من اسطنبول تم الإشتباه فى راكبة ايطالية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود كثافات علي شكل مطحنه وبعض الزجاجات .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكبه فتبين وجود 6 زجاجات بداخلهم سائل يشتبه أن يكون لزيت الحشيش المخدر ومطحنه خاصة بطحن المواد المخدرة مخبأة بين طيات ملابسها الشخصية وأسفل قاع الشنطه بمكان يصعب الوصول اليه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى .

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس موظف بشركة، متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغات من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من (موظف "له معلومات جنائية" – مقيم بسوهاج) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين قيام المذكور بالاستيلاء على مبلغ (700,000 ألف جنيه) مـن المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

