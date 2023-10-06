سجل المواجهات المباشرة بين ليتشي وساسولو في الدوري الإيطالي

يستضيف ليتشي صاحب المركز السابع في ترتيب الدوري الايطالي منافسه ساسولو صاحب المركز الحادي عشر في اطار مباريات الجولة الثامنة للدوري الإيطالي والتي ستجمع الفريقين على ملعب فيا ديل ماري.



يدخل ليتشي المباراة بعد خسارته الكبيرة على ملعبه في اخر مبارياته على ملعبه امام حامل اللقب بأربعة أهداف مقابل لاشىء لتكون الهزيمة الثانية على التوالي بعد خسارته مباراته في الجولة السادسة امام اليوفنتوس لتكون مباراته امام ساسولو بمثابة محاولة العودة إلى سكة الانتصارات.



اما ساسولو فيخوض مباراته امام ليتشي فبعد ان حقق انتصارين مدويين في الجولتين الخامسة والسادسة على كل من الانتر واليوفنتوس على التوالي عاد ليخسر على ملعبه امام مونزا في الجولة السابعة بهدف مقابل لاشىء ليحتل المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

تاريخ لقاءات ليتشي مع ساسولو

التقى ليتشي مع ساسولو في عبر تاريخهما اجمالا في ستة مباريات لم يفز ليتشي في اي مباراة بينما فاز ساسولو في ثلاث مباريات وتعادلا في ثلاثة مباريات وسجل ليتشي خمسة اهداف بينما سجل ساسولو تسعة أهداف.

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب ليتشي فقد كانت ثلاث مباريات فاز ساسولو في مباراة وتعادلا في مباراتين ولم يفز صاحب الملعب في اي مباراة وسجل هجوم ليتشي هدفين بينما سجل هجوم ساسولو ثلاثة أهداف .

سجل اللقاءات بين ليتشي و ساسولو في الدوري الإيطالي

9 يناير 2010 ساسولو - ليتشي : 1 / 1

30 مايو 2010 ليتشي - ساسولو : 0 / 0

3 نوفمبر 2019 ليتشي - ساسولو : 2 / 2

4 يوليو 2020 ساسولو - ليتشي : 4 / 2

20 اغسطس 2022 ساسولو - ليتشي : 1 / 0

25 فبراير 2023 ليتشي - ساسولو : 0 / 1