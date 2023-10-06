العراق يُعزي سوريا في ضحايا هجوم الكلية الحربية ويُؤكد تضامنه

أعرب "العراق"، عن تعازيه في ضحايا الهجوم على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص، مُؤكدًا إدانته لكل أشكال الإرهاب، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الجمعة إننا "نعرب عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية العربية السورية ولذوي الضحايا، الذين قضوا جراء الهجوم الذي استهدف حفل تخريج طلبة الكلية الحربية في مدينة حمص، وأصدق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وأضافت الوزارة "أن العراق يجدد إدانته لكل أشكال العنف والإرهاب، ووقوفه مع المجتمع الدولي لمواجهة مخاطرهما".

وشيعت سوريا اليوم ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الخميس على حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في المدينة، بمشاركة وزير الدفاع علي عباس.

وأدى الهجوم، في حصيلة غير نهائية قابلة للارتفاع، إلى سقوط 89 قتيلا و277 مصابا بينهم نساء وأطفال.

سوريا تُعلن ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية الحربية بحمص

أعلن وزير الصحة السوري "حسن الغباش"، أن حصيلة استهداف حفل تخرج في الكلية الحربية بحمص "ارتفعت إلى 80 قتيلًا و 240 مُصابًا بينهم نساء وأطفال"، مُشيرًا إلى أنها حصيلة غير نهائية، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، مساء الخميس.

قال وزير الصحة السوري: "إن العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى ارتقاء 80 شخصًا و240 مصابًا بينهم نساء وأطفال في حصيلة تعتبر غير نهائية حتى الآن".

هذا واطمأن الوزير الغباش على حالة الجرحى في مشافي مدينة حمص، جراء الاعتداء الذي استهدف، اليوم الخميس، حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص.

أكد، بحسبما ذكرته وكالة "سانا"، أنه تتم متابعة حالتهم الصحية وتوفير العلاج وكل المستلزمات لضمان شفائهم بالشكل الأمثل، موضحًّا أنه فور وقوع الاعتداء استجابت منظومة الإسعاف في مكان الاستهداف وأثناء النقل الآمن للجرحى وعند تلقي أي بلاغ.