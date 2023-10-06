"القومي للمرأة" يوقع 7 اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بمقر السفارة الإيطالية

شهدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس حفل توقيع اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بالشراكة مع الجانب الايطالي بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور السفير ميشيل كوراونى سفير إيطاليا بالقاهرة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور حسن شحاتة وزير القوي العاملة، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وايلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، ونصر الدين حاج الأمين الممثل عن منظمة الأغذية، وجيرمى هوبكنز الممثل عن منظمة يونيسيف، والسيد كارلوس أوليفر رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية وفريدريكا ماير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكريستين عرب ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وكون كومبير ممثل عن منظمة العمل الدولية، ومارك اهير ممثل عن البنك الدولي.

المجلس القومي للمرأة

وشهد الحفل توقيع ٧ اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بالشراكة مع الجانب الايطالي من بينهم اتفاقيتين تعاون مع المجلس القومي للمرأة، الأولى مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج ، والثانية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول خدمات الحماية والتمكين: الاستثمار في بيئة خالية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في مصر.



وفى كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها باتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال هذا الحفل ، قائلة:" ان ما نزرعه الآن هو بذرة ستحصدها الأجيال الشابة بناتنا وحفيداتنا"، وثمنت الشراكة طويلة الأمد مع السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) في القاهرة ، لافتة الى أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون.



كما تقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر الى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على الشراكة والتعاون المثمر والعمل الوثيق بين الجانبين ، موضحة أن وزارة التعاون الدولى من أهم الوزارات التي تعمل على ملف دعم وتمكين المرأة، وقدمت الشكر الى جميع الوزارات والجهات الشريكة ، وعبرت عن سعادتها بمواصلة العمل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA ومع وزارة القوي العاملة ومع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأشادت رئيسة المجلس بجهود كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم قضايا تمكين المرأة ، موضحة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال هذا الحفل تغطى ثلاثة ركائز أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد أولويات وطنية في مصر وهم التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف ضد المرأة,كما أشادت الدكتورة مايا مرسى بنجاح السيدة ايلينا بانوفا في التنسيق بين جميع وكلات الامم المتحدة حتي يخرجوا بهذا النجاح العظيم الذي نراه الأن.