كواليس اجتماع الرئيس الروسي ونظيره الأوزبكي في الكرملين

أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، خلال مُباحثات مع نظيره الأوزبكي "شوكت ميرضائايف"، أن موسكو وطشقند تعملان على تطوير العلاقات بشكل ديناميكي في جميع المجالات، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال: "علاقاتنا تتطور بنجاح كبير. ونؤكد المستوى الرفيع لها وطبيعة علاقاتنا التحالفية. ونحن نتحرك في هذا الاتجاه".

وشارك في المباحثات الجارية في الكرملين، عن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف.

جدول أعمال المُباحثات

وتضمن جدول أعمال المباحثات، مناقشة آفاق التطوير اللاحق للعلاقات بين روسيا وأوزبكستان، بما في ذلك التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والهجرة والشؤون الإنسانية، فضلا عن المشاكل الإقليمية والدولية الراهنة والتعاون العسكري- الفني.

من جانبه، قال الرئيس ميرضائايف: "بشكل عام، لا توجد بيننا قضايا لا يمكن حلها؛ نحن نعمل على تنفيذ جميع اتفاقياتنا. علاقاتنا الثنائية وصلت إلى مستوى جديد تماما. والشراكة الاستراتيجية الشاملة مستمرة في جميع المجالات".

يُشار إلى أن ميرضائايف، بدأ زيارته لروسيا في يوم أمس- زار قازان أولا. واليوم في موسكو، وقبل لقائه مع بوتين، قام بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول عند جدار الكرملين.

بوتين يرد بـ "مزحة" على سؤال حول العلاقات بين روسيا واليابان

صرَّح الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، مازحًا، ردًا على سؤال حول العلاقات مع "اليابان"، إنه نجار من الدرجة الرابعة ويعرف كيف يُمكن فتح نافذة العلاقات من جديد، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الخميس.

قال بوتين خلال الجلسة الموسعة لـ "منتدى فالداي الدولي للحوار" المنعقدة في منتجع سوتشي: "أنا نجار من الدرجة الرابعة وأعرف كيف تصنع النوافذ، لا تقلقوا.. سنوسعها إذا لزم الأمر، وإذا كان ذلك يناسب مصالحنا الوطنية، نحن نعمل في هذا الاتجاه".

في أغسطس، عقد زعماء الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قمة ثلاثية في واشنطن، ونتيجة للمفاوضات، اتفقت الأطراف على إجراء مناورات عسكرية سنوية، كما اتفقت واشنطن وطوكيو وسيؤول على فرض عقوبات منسقة ضد روسيا وتقليل الاعتماد على موارد الطاقة لديها.