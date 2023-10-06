1000 جنيه تراجع حاد في سعر طن السكر اليوم الجمعة بالأسواق

سعر طن السكر.. شهدت أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، تراجعًا، إذ انخفض بشكل حاد السكر المكرر خلال تعاملات اليوم بنحو 1000 جنيه للطن، وانتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث زاد عقد مارس 2023 عند 26.31 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.15 سنت، وقت كتابة الخبر.

وساد الهدوء ووالثبات على أسعار الجلوكوز، علي مدار نحو خمسة أسابيع، وذلك عقب التراجع بمقدار ما بين 1500 إلى 2500 جنيه بالطن، خلال تعاملات الأربعاء 30 أغسطس.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الجمعة لدى تجار الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السكر اليوم الجمعة

السكر

السكر الأبيض

سجل سعر طن السكر الأبيض، هبوطًا بنحو 1000 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 35,000 جنيه، بدلًا من 36,000 جنيه.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ22,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

وثبت على مدار تعاملات اليوم، النشا الغذائي عند 22,500 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

وبلغ سعر كيلو السكر للمستهلك، 40 جنيهًا، اليوم الجمعة.

أسعار السكر عالميا

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

انتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث زاد عقد مارس 2023 عند 26.31 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.15 سنت، وقت كتابة الخبر.

وصعد عقد مايو 2024 بنسبة 0.60%، ليسجل 25.04 سنت للرطل أي بمقدار زيادة 0.15 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر ديسمبر 2023، عند 702.5 دولار للطن، بمقدار صعود 5.20 دولار، أي بنسبة 0.80%، وقت كتابة هذا الخبر.

وقفز بشكل هائل عقد تداول مارس 2024، ليسجل 698.80 دولار للطن، بارتفاع قدره 5.30 دولار.