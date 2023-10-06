بيتو كيراتين يكشف الروتين اليومي للشعر.. ونصائح العناية به

وجه مركز بيتو كيراتين لعلاج الشعر Beto Keratin، بعض النصائح للعناية بالشعر، فضلا عن الروتين اليومي الموصى به للعناية بالشعر من قبل الأطباء والمتخصصين.

وأكدت مدير المركز بتول عابد، على ضرورة غسل الشعر بشكل منتظم باستخدام شامبو وبلسم مناسبين لنوع شعرك، حيث يُفضل استخدام منتجات خالية من الكبريتات والبارابين، والتي تحافظ على صحة فروة الرأس وتقلل من التهيج.

وأوضحت بتول عابد، أن ترطيب الشعر يُعتبر جزءًا هامًا من الروتين اليومي، لذلك يجب استخدام ماسك أو بلسم عميق لترطيب الشعر بعمق وتغذيته، وكذا استخدام زيت الأرجان أو زيت جوز الهند لترطيب الشعر وتقويته.

وتابعت مديرة مركز بيتو كيراتين لعلاج الشعر: "قم بتجنب تسريح الشعر بالقوة أو استخدام المشط الضيق عندما يكون رطبًا، حيث يكون الشعر هشًا وأكثر عرضة للتلف، لذلك استخدم فرشاة أو مشط ذو أسنان واسعة لفك تشابك الشعر بلطف".

ونوهت بأنه عند استخدام أدوات تصفيف الشعر الساخنة مثل مجفف الشعر أو مكواة الشعر، استخدم منتج حماية الشعر من الحرارة لتقليل التلف الناجم عنها، وقم أيضًا بتقليل استخدام هذه الأدوات إلى حد ممكن واترك شعرك يجف طبيعيًا.

وأردفت بتول عابد: "تأكد من تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يشمل الفواكه والخضروات والبروتينات والأحماض الدهنية الأساسية، حيث تلعب التغذية الجيدة دورًا هامًا في صحة الشعر ونموه".

واختتمت مديرة مركز بيتو كيراتين لعلاج الشعر، بالتأكيد على أن قص الشعر بانتظام يساعد في التخلص من الأطراف المتقصفة ويحافظ على مظهر صحي للشعر، مشيرا إلى أن مركز Beto Keratin يقدم جميع الخدمات اللازمة للعناية بالشعر.