زهراء ومحمد أبو علي يتصدران السوشيال ميديا بتجربة الأطعمة المختلفة

تحت وسم "طبوشة_بوكرش"، تصدر الثنائي البلوجر زهراء ووالدها محمد أبو علي، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تيك توك" بفضل محتواهم الترفيهي الاجتماعي المتنوع.

تركزت مقاطع الفيديو الخاصة بزهراء ووالدها على تجربة الأطعمة المختلفة بطريقة كوميدية على طريقة الفود بلوجرز ومشاركة تجاربهم وآرائهم مع الجمهور، حيث تمكنا من حصد ملايين المشاهدات وجذب تفاعل العديد من المتابعين حول العالم.

يعود نجاح زهراء ومحمد أبو علي، إلى تنوع محتواهم وأسلوبهم الفريد في تقديم المواد بطريقة مشوقة ومسلية، حيث تتناول المواضيع الغذائية بشكل عام ويقومان بتجربة الأطعمة المختلفة وتقديم التقييم والملاحظة الشخصية في مقاطع الفيديو.

تشمل هذه التجارب تذوق الأطعمة، واختبار جودتها، وتجربة تناولها، وتقديم نصائح للمشاهدين حول الأطعمة التي يجب تجربتها، فضلا عن تقديم العديد من الفيديوهات الكوميدية الأخرى.

تعتمد البلوجر زهراء ووالدها محمد أبو علي، على الابتكار والإبداع في اختيار الأطعمة وتقديمها بأسلوب ممتع وشيق، حيث تهدف إلى إثراء ثقافة الأكل وتعزيز الوعي حول الأطعمة المختلفة التي يمكن تجربتها.