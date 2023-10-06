قرار جديد ضد موظف حاول إنهاء حياة صاحب شركة لسرقته بعابدين

استعجلت نيابة عابدين الجزئية، تحريات الأجهزة الأمنية بشأن موظف حاول إنهاء حياة صاحب شركة لسرقته خزينة الأموال بمنطقة عابدين.

وكان قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (مدير وشريك بشركة للملابس - كائنة بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بالشركة محل عمله، تنامى لسمعه أصوات استغاثة من داخل المخزن، وباستبيانه الأمر تبين تواجد (والده "مدير وشريك بذات الشركة") مغشيًا عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى لإسعافه.

وبالانتقال وبسؤال والده قال إنه حال تواجده بمخزن الشركة وبرفقته (موظف بذات الشركة) قام الأخير بالتعدى عليه بالخنق محاولًا قتله وسرقة المفاتيح الخاصة بخزينة الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته المفاتيح المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.