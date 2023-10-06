المطرب مازن عساف يطرح أحدث أغانيه "تحبني ولا ما تحبني"

طرح المطرب مازن عساف، أحدث أغانيه بعنوان "تحبني ولا ما تحبني"، حيث حققت الملايين المشاهدات على منصة يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، كما انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حققت الأغنية، الملايين من المشاهدات في غضون أيام قليلة فقط، ومنذ ذلك الحين، انتشرت بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل تويتر وإنستجرام وفيسبوك، حيث تمت مشاركتها وإعادة نشرها بشكل واسع من قبل المعجبين والمستخدمين.

في تعليقه على نجاح أغنيته الجديدة، صرح "مازن عساف" قائلاً: "أنا ممتن جدًا لدعم الجمهور وحبهم لأغنيتي.. هذا النجاح يعني الكثير لي، وهو دافع قوي لمواصلة تقديم الموسيقى التي تلامس قلوب الناس".

ونوه مازن عساف، بأنه يستعد لإصدار ألبوم كامل قريبًا يضم مجموعة من الأغاني المميزة، خاصة بعد نجاح أعماله الأخيرة، معربا عن أمله في أن تحظى أعماله الجديدة على إعجاب الجمهور العربي.