حبس عاطل متهم بالتخلص من ربة منزل في الغربية

قررت النيابة العامة حبس عاطل طعن ربة منزل باستخدام سلاح أبيض سكين أودت بحياتها، بسبب خلافات الجيرة بينهما بالغربية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بلاغا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين (عاطل وربة منزل "مُصابة بجروح متفرقة بالجسم") وتم نقلها للمستشفى وتوفيت، وذلك بسبب خلافات الجيرة، حيث قام خلالها الأول بالتعدى على المجني عليها بقطعة سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جهة أخرى كشفت مباحث البحيرة بالاشتراك وفرع الأمن العام، ملابسات العثور على جثة عاطل مهشم الرأس داخل حجرته بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، تبين بالتحريات قيام الأم بقتله بعد أن هددها بإلحاق الأذى بوالده وبها بعد رفضها منحه مبلغ 10 آلاف جنيه لشراء توك توك.

تمكن ضباط المباحث من القبض على الأم المتهمة، وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وأرشدت عن الآداة المستخدمة في الجريمة وأحيلت للنيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بتلقيه بلاغا من أهالي قرية شبرا النونة بالعثور على جثة أحد الأشخاص مقتولا داخل منزله بالقرية.

بالانتقال والفحص تبين لضباط المباحث العثور على جثة "مؤمن .ر م ع 25 سنة)، عاطل ومقيم بنفس القرية، وسبق اتهامه في عدد من قضايا السرقة.

وبمناظرة الجثة، تبين إصابته بعدة جروح قطعية بالرأس والجانب الأيمن، وبسؤال والده ووالدته قررا أنهما كانا خارج المنزل وأثناء عودتهما فوجئا بوفاة نجلهما.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة تم تشكيل فريق بحث قاده مدير مباحث البحيرة ضم ضباط المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز إيتاي البارود وضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وبعد تقنين الإجراءات تم التوصل إلى المتهمة مرتكبة الواقعة، تبين أنها والدة المجني عليه، وتدعى "مبروكة ع أ د 43 سنة، ربة منزل"، حيث تمكن ضباط المباحث من ضبطها، وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه بواسطة عصا حديدية؛ بعد أن هددها بإلحاق الأذى بوالده، إذا لم تدفع له 10 آلاف جنيه لشراء توك توك.

تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبس الأم القاتلة على ذمة التحقيقات.