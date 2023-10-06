سلة الاتحاد تستعيد أمجادها وتكتسح العمانى بالدوحة

أعلن الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى عن عودته مجددا الى سابق عهده بإكتساح فريق سيب العمانى اليوم بفارق ٤٨نقطة بنتيجة ١٠١-٥٣ وذلك فى ختام الدور التمهيدى للبطولة العربية لكرة السلة فى نسختها رقم ٣٥ المقامة بالدوحة

وقد فاز زعيم الثغر فى مباراياته الاربعة التمهيدية بالعلامة الكاملة أمام الجزائرى والدينامو اللبنانى والاهلى القطرى وسيب العمانى

ويستعد الفريق. الاخضر الى الدور ال١٦ من البطولة يوم الاحد المقبل بعد ان يتحدد الفريق الذى سيواجهه مساء اليوم لتبدأ رحلة الاقترابمن اللقب الثامن بالبطولة