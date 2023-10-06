"أهل مصر" المخرج أحمد السيد: أنتم الأمل والواقع المختلف

خلال افتتاح فعاليات الملتقى الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بشمال سيناء

قال المخرج أحمد السيد، عضو اللجنة العليا والمشرف العام لمشروع أهل مصر، خلال كلمته للفتيات والسيدات، فى افتتاح فعاليات الملتقى الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بشمال سيناء: انتم الأمل والواقع المختلف.



واضاف المشرف العام على مشروع أهل مصر: أريد منكم مشاهدة ما حدث من تطور سريع للبلد، ونحن نريد أن تظهر كل أفكارك لنعمل على دعمها وتنميتها وتطورها، لديكم مميزات عديدة نرجو منك أن تظهرها.

وأشار إلى أهمية ومكانة المرأة في المجتمع إذ يرى أن المجتمع الحدودى له مميزات، موضحاً أنه يمكن التعلم من أفكار الشباب والفتيات، كاشفاً عن أن الوسائل والتطوير التكنولوجي أذابت فروق البعد الجغرافي واحدثت الفارق، ولكن الآن بوجود الأجهزة الحديثة والتطور التكنولوجي يمكن الوصول إلى أبعد الحدود من التميز والابتكار.



يستمر الملتقى الذي سيشهد برنامجاً ثقافياً وفنياً حافلا ومكثفاً لـ 200 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية يتجمعون تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 13 أكتوبر الجاري.



ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، ما يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية.

يعمل المشروع أيضًا على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.

ويأتي انطلاق أولى فعاليات الملتقى الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة من الشيخ زويد كدليل دامغ على التنمية الشاملة التي تشهدها أرض الفيروز تحت قيادة الرئيس السيسي، وخصوصاً الثقافية، بعد أن شهدت المدينة فترة من العمليات الإرهابية.

انطلاق أولى فعاليات الملتقى الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة من الشيخ زويد رسالة دامغة على أن الدولة المصرية أنهت معاقل الإرهاب فى سيناء الحبيبة.

كان ملتقى ثقافة وفنون المرأة بالعريش بدأ أمس بلقاء تعريفي عن فعالياته وكيفية توصيل أهداف مشروع أهل مصر وآليات التعامل لتحقيق الأهداف المرجوة، وتحقيق مزيد من التعارف وشرح أفكار المدربين



مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية. كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.

يشارك فى الملتقى 200 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية، هي مطروح والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، إضافة للأسمرات من القاهرة.