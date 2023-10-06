الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائبة أمل سلامة: بيان البرلمان الأوروبي يفتقد للحيادية ويتعارض مع القوانين الدولية

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

أعربت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن استنكارها الشديد، لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبي، بشأن الانتخابات الرئاسية وملف حقوق الإنسان، مؤكدة أن البيان يفتقد للموضوعية والحيادية، ويتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية التى ترفض التدخل بأى شكل من الأشكال فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة.

بيان البرلمان الأوروبي

وأكدت النائبة أمل سلامة رفضها تدخل البرلمان الأوروبي فى الشأن الداخلى المصرى، والمساس باستقلال القضاء، وحيادية الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأن جميع الاجراءات تتم وفقا للقانون والدستور، حيث يديرها لجنة قضائية مستقلة.

 

وأضافت أن أحمد طنطاوي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية يعلق شماعة فشله فى الحصول على توكيلات لاستكمال اجراءات ترشحه للانتخابات بالاستقواء بالبرلمان الأوروبي، بهدف التشكيك فى نزاهة الانتخابات، مؤكدة أن الاجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تتسم بالشفافية والنزاهة، وكل مواطن لديه مطلق الحرية فى تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحه فى الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن البرلمان الأوروبى يكيل بمكيالين، ففى الوقت الذى يتجاهل فيه انتهاكات حقوق الإنسان فى دول الاتحاد الأوروبى، والاعتداء على المهاجرين، يتفرغ فى إصدار بيانات تعتمد على ادعاءات كاذبة ومعلومات مزيفة تروج لها جماعات ومنظمات تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة.

وشددت على أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تمثل نموذجا يحتذى به ويتم تنفيذ بنودها بدقة، فضلا عن قيام لجنة العفو الرئاسى بدور كبير فى فحص ودراسة ملفات المحبوسين احتياطيا، والإفراج عن عدد كبير منهم خلال فترة زمنية وجيزة.

مواد متعلقة

وكيل أول مجلس الشيوخ: بيان البرلمان الأوربي غير مقبول

مجلس النواب يرد بالأدلة على أكاذيب البرلمان الأوروبي.. ويؤكد: ادعاءات تفتقد الموضوعية

حصاد الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

الشيوخ ينتهي من تشكيل لجانه النوعية.. رئيس جديد للتشريعية وتغيرات بهيئات المكاتب

الهضيبي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ وطارق عبدالعزيز نائبًا له

النواب يوجهون الشكر للقيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية

ننشر نتائج انتخابات لجان الشيوخ النوعية

صميدة رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ.. ورسلان نائبًا
الجريدة الورقية