ضبط 1948 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية حيث تمكنت من ضبط (4) قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.
وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط (1) قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط عدد (1948) مخالفة مرورية متنوعة.
وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد (50) قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد (311) حكمًا قضائيًا متنوعًَا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط عدد (4) قضايا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها استمرارًا لجهود مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.