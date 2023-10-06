استمرار فاعليات ورش أندية السكان بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ

نفذت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء (إدارة تمكين الشباب) بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة اتجاة، أنشطة أندية السكان، جلسة للتوعية عن تنظيم الأسرة عن طريق ورشه تفاعلية ضمن أنشطة أندية السكان بمركز التنميه الشبابية بشرم الشيخ.

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الأطفال، تنظيم الأسرة وختان الإناث.

ويقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع كما أن أندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات، فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.

تحت رعايه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبدالعزيز وكيل المديرية.

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