سياسى روسى : علاقاتنا مع مصر لا مثيل لها

كشف فيتشيسلاف ماتوزف، دبلوماسي سابق وخبير سياسي روسي، طبيعة علاقة بلاده مع مصر، قائلًا: "كنا ننظر إلى مصر على أنها دولة طليعية في علاقتنا مع الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي".

وقال " ماتوزف" خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن : "مشاركتنا مع مصر لم تكن مشاركة شكلية، لكنها تجاوزت الحدود التي كانت تتميز بها روسيا في علاقاتها مع الدول الأجنبية في المجال العسكري".

وأشار أن العلاقات بين مصر وروسيا تزيد عن 80 عامًا، لافتًا إلى أنه من الممكن أن نستنتج أن العلاقات بين البلدين على مستوى عالٍ ولا مثيل لها في تاريخ العلاقات الثنائية.

وواصل ماتزوف أن هناك إنجازات ضخمة في العلاقات بين البلدين، مثل بناء السد العالي، المشروع الاقتصادي الذي لا مثيل له.

وأكد أن هذا المشروع لم يكن استنزافًا للاقتصاد المصري، بل كان لبناء وتطوير الاقتصاد المصري، بجانب وجود مشاريع أخرى لبناء البنية التحتية للاقتصاد المصري، مثل مصانع الحديد والصلب.