تنظيم ورش التلي بقصر ثقافة جمال عبدالناصر في بني مر

شهد قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة انطلاق أولي فعاليات ورش التلي والتي تقام في الفترة من 4 أكتوبر 2023م وحتى 22 أكتوبر 2023م، والتى تقوم بتنفيذها ياسمين جاد محمود بمقر القصر.

يأتى ذلك في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي تقديم الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.

تركز الورشة على التعريف بفن «التلي» أحد الفنون الفرعونية القديمة التي توارثتها الأجيال حتى عصرنا الحالي، إذْ سيتم التعرف على كيفية استخدام خيوط التلي الفضية في تطريز قطع القماش، وكذلك طريقة توظيف هذه الخيوط في تزيين الملابس والمفروشات، بالإضافة إلى كيفية الحصول على مشغولات على قدر عالٍ من الدقة والحرفية.

تهدف الورشة إلى الحفاظ على هذا الفن المصري الأصيل من الاندثار وتعليم المشاركات هواية وحرفة ذات رأس مال بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير، وكذلك تشجيع وتدعيم كل من له هواية تتعلق بالأعمال اليدوية.

قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببنى مر ينفرد سلسلة ورش التلى

قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببنى مر ينفرد سلسلة ورش التلى

قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببنى مر ينفرد سلسلة ورش التلى