حزب العمال البريطاني يفوز في انتخابات فرعية باسكتلندا

فاز "حزب العمّال" البريطاني في انتخابات تشريعية فرعية باسكتلندا، في ما يعد نجاحًا في الوقت المناسب له قبل بدء مؤتمره الأحد والانتخابات المُرتقبة العام المُقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية، مساء اليوم الجمعة.

وأشاد زعيم "حزب العمّال" كير ستارمر، الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي لانتزاع داونينغ ستريت من رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك، بـ"النتيجة المزلزلة" بعدما حصل مرشحه مايكل شانكس على أكثر من ضعف الأصوات مقارنة بمنافسته من "الحزب الوطني الاسكتلندي" المنادي بالاستقلال، كيتي لودون.

وفاز "حزب العمّال" بنسبة 58 في المئة من الأصوات، أي بفارق 9446 صوتا (17845 مقابل 8399)، مما يشير إلى أن رئيس الحزب كير ستارمر يسير على طريق قيادة حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا إلى الفوز بالانتخابات العامة في المملكة المتحدة العام المقبل.

ورحب كير ستارمر الموجود في اسكتلندا "بالخطوة الأولى على طريق مهم للغاية بالنسبة لنا جميعا في اسكتلندا، ولنا جميعا في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

ريشي سوناك

وقدّم ستارمر "حزب العمّال" على أنه "حزب التغيير.. المتطلع للسلطة"، ساخرا من "سيرك" مؤتمر المحافظين، ورئيس الوزراء ريشي سوناك الذي أقر سلسلة كاملة من القرارات التي يصفها اليوم بـ"الفاشلة".

ويعقد "حزب العمّال" اعتبارا من الأحد مؤتمره في ليفربول ويتمثل التحدّي بالنسبة له في عدم خسارة فرصه في إيصال ستارمر إلى داونينغ ستريت.

يُشار إلى أن معدل الترجيح البالغ 20.4 نقطة يشكل دفعة كبيرة لستارمر، في الوقت الذي يستعد فيه للمؤتمرالعام لـ"حزب العمال" مطلع الأسبوع، مما يعزز تصريحاته بأن الحزب في سبيله للفوز بما يكفي من المقاعد في اسكتلندا لمساعدته في الإطاحة برئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك في الانتخابات العامة.