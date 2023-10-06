الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

مقاطعة كلاجنفورد.. أولى زيارات حملة مواطن بالنمسا لدعم مصر بالانتخابات الرئاسية

حملة مواطن لدعم مصر
حملة مواطن لدعم مصر في النمسا

أجرى المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا وبهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج زيارة لمدينة كلاجنفورد.

وقال بهجت العبيدي أن زيارتنا لمدينة كلاجنفورد هي الزيارة الأولى لحملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في النمسا، وأن الزيارة كانت للتنسيق ووضع خطة العمل للحملة بالإضافة إلى حث المصريين في المدينة لدعم مصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
 

وقال حسام بازينة أننا حرصنا على أن تكون الزيارة الأولى لمدينة كلاجنفورد التي يتواجد بها جالية مصرية وطنية والتقينا فيها بالزملاء محمد هلال ويحيى عبد العال ويوسف فاضل أعضاء حملة مواطن لدعم مصر في المقاطعة.

 

وأكد محمد هلال أن الحملة ستبدأ مهامها من اليوم حيث سيتم التواصل مع أبناء الجالية المصرية لتوثيق توكيلات للمشاركة في الانتخابات وذلك خلال القنصلية المصرية بفيينا ابتداء من الغد، مؤكدا أنه هناك ترحيب ممن تواصلنا معهم من أبناء الجالية الوطنيين لدعم مصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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