كلب ضال ينهش 8 أطفال في قريتين بأسيوط

أصيب ثمانية أطفال، اليوم الجمعة، بإصابات جسدية مختلفة، بعد تعرضهم لعضة كلب ضال بقريتي دكران ودير الجنادلة بمركز الغنايم بأسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من البلدة حول الحادث ووجود إصابات.

وأدى الحادث إلى إصابة كل من: أسامة أ. س. 10 سنوات وهاشم ص. ر. 4 سنوات وحمزة ع. ف. 5 سنوات وحسن م. ع. 9 سنوات وأحمد أ. أ. 6 سنوات وشاهين م. ع. 12 سنة ومحمد أ. م. سنة ونصف وعبد التواب أ. ع، 5 سنوات

وأوضح مصدر طبي أنه تم إعطاء الأطفال الحقن الوريدية. وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.