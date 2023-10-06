الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كلب ضال ينهش 8 أطفال في قريتين بأسيوط

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب ثمانية أطفال، اليوم الجمعة، بإصابات جسدية مختلفة، بعد تعرضهم لعضة كلب ضال بقريتي دكران ودير الجنادلة بمركز الغنايم بأسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من البلدة حول الحادث ووجود إصابات.

وأدى الحادث إلى إصابة كل من: أسامة أ. س. 10 سنوات وهاشم ص. ر. 4 سنوات وحمزة ع. ف. 5 سنوات وحسن م. ع. 9 سنوات وأحمد أ. أ. 6 سنوات وشاهين م. ع. 12 سنة ومحمد أ. م. سنة ونصف وعبد التواب أ. ع، 5 سنوات

وأوضح مصدر طبي أنه تم إعطاء الأطفال الحقن الوريدية. وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

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