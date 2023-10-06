اتحاد المصريين بالأردن يدين بيان الاتحاد الأوروبي وتدخله فى شئون مصر

أدان الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع الأردن، برئاسة عادل جابر، بصفة خاصة والجالية المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفة عامة، الإشاعات والبيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي وأعوانه ومن سانده.

واستنكر الاتحاد بيان الاتحاد الأوروبي ومن أعطي الإذن له بالتدخل في شأن مصر وإصدار بيانات ضد بلادنا الحبيب الأم مصر، واننا مصريين الخارج وشاننا شان أهالينا في الداخل نرفض وندين بشد هذه التفهات والبذاءات الصادرة من حاقد ومضلل لن نرد عليه الا بالعمل".

وتابع البيان: "ونقول لهم لن تنالوا من وحدتنا ووحدتنا اننا نحن المصريين في الخارج والداخل مع وطننا وقيادتنا وجيشنا وشرطتنا نحن يد واحدة لن نلتفت إليكم بل عهدنا الله ان نحمي ونبني وندافع عن الوطن وهذه عقيدتنا وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه".

واستكمل الاتحاد: "اعلموا ان مصر وطن يعيش فينا ومعنا في كل مكان وزمان ولن نعيش فيه فقط ولنا كلمة بأمن بها كل الإيمان مصر لن تسقط نحن أيضا مع القائد لأن القائد مخلص لبلاده فقط، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".