روسيا تفتح قضايا جنائية ضد 200 من المُرتزقة الأجانب

فتحت "أجهزة التحقيق الروسية"، قضايا جنائية ضد 200 مواطن أجنبي ينتمون لأكثر من 30 دولة، خدموا كمرتزقة في صفوف القوات الأوكرانية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نُشر على الموقع الإلكتروني أنه تم فتح قضايا جنائية ضد مواطنين من أستراليا والأرجنتين وبلجيكا ودول أخرى.

من جهته ذكر روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المسؤول عن جرائم نظام كييف بوزارة الخارجية الروسية، خلال منتدى التعاون الأمني ​​لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن المحاكم في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أصدرت بالاستناد للأدلة التي جمعتها أجهزة التحقيق، أحكاما على أكثر من 100 عسكري أوكراني حضوريا وغيابيا بالسجن لفترات طويلة، بما في ذلك السجن مدى الحياة، بسبب إصدارهم أوامر إجرامية وقتلهم مدنيين.

وفي وقت سابق، قال إن روسيا تدرس محاكمة نظام كييف وحلفائه الأجانب.

روسيا تتهم الغرب بمُحاولة دفع المُفاوضات لإضعاف موسكو

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، "دميتري مدفيديف"، بأن الغرب يُحاول "دفع" عملية التفاوض التي تُساهم في إضعاف روسيا في الوقت الذي يعمل فيه على تعزيز قوة أوكرانيا، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الخميس.

وقال مدفيديف: "مهمتهم هي دفع عملية التفاوض التي من شأنها أن تساهم في إضعاف روسيا، ومن ناحية أخرى، المساعدة في بناء قوات عدونا".

وأشار إلى أن الجانب الروسي لا يحتاج إلى مثل هذه المفاوضات.

وأضاف أن "العلامات التي تشير إلى أن الغرب بدأ يتعب أصبحت واضحة. وهذا ينطبق أيضا على التمويل، لأنه من المستحيل إنفاق الأموال على دولة أجنبية، وهذا يثير غضب جزء كبير من السكان في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة".