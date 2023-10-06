فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق في طور سيناء

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء في بيان لها اليوم الجمعة، عن قطع التيار الكهربي غدًا السبت، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة.

أوضح البيان أنه سيجري قطع التيار الكهربائي على 7 مناطق بالمدينة، وهم: شارع الجزارين بقرية الوادي، والـ30 وحدة، والـ60 وحدة، ووحدة طب الأسرة، والوحدة المحلية للمدينة، وجزء من منطقة ابني بيتك القديم، والمحلات والمدارس والأفران الواقعة في نطاق هذه المناطق.

أشار البيان إلى أن القطع مستمر لمدة 4 ساعات ونصف متواصلة، بداية من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

أهابت الشركة بالمواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربائي.