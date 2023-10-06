اليونيسف: طفلان يموتان غرقا يوميًا بسب الهجرة غير الشرعية (شاهد)

كشفت فيرينا كناوس، مسؤولة ملف الهجرة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أهمية التعاون بين أوروبا وإفريقيا من أجل تعزيز آليات منع الهجرة غير الشرعية التي تؤثر سلبيًا على الأطفال والأسر.

وشددت “كناوس” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، على أهمية وجود شراكة استراتيجية للتأكيد على إدارة وحوكمة الهجرة.

وأكدت أن عدد الأطفال الذين يفقدون حياتهم يزداد يومًا بعد يوم بسبب الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن هناك طفلين يموتان غرقًا يوميًا في فصل الصيف بسب الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة مشاركة دول جنوب المتوسط وتقديم الدعم لها لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن إجمالي المهاجرين عن طريق البحر المتوسط إلى أوروبا المتوسطية، بلغ أكثر من 82 ألفًا هذا العام، فيما سُجلت أكثر من 20 ألف وفاة منذ عام 2014، على طول الطريق البحري الخطير بين شمال إفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا.

ومنذ عام 2015، تم إنقاذ نحو 300 ألف شخص أثناء محاولتهم العبور عبر البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية.