حبس مستريحة تجارة المشغولات الذهبية في سوهاج

أمرت نيابة الأموال العامة بحبس مستريحة سوهاج التي جمعت ملايين الجنيهات من المواطنين، بزعم استثمارها في تجارة المشغولات الذهبية، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغات من عدد من المواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من (سيدة "لها معلومات جنائية" - مقيمة بسوهاج) لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المتهمة بالاستيلاء على مبلغ مليون و550 ألف جنيه مـن المبلغين، وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.