مصرع طفلة رضيعة غرقا فى ترعة بالبلينا جنوب سوهاج

لقيت طفلة رضيعة تبلغ من العمر سنتين، مصرعها إثر تعرضها لحادث غرق بإحدى الترع المارة أمام منزلها بناحية قرية الحرجة بحرى دائرة المركز، تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى الإجهزة المعنية بسوهاج إشارة من مستشفى البلينا المركزى بوصول طفلة جثة هامدة على إثر تعرضها لحادث غرق بإحدى الترع بناحية قرية الحرجة دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال المعاينة وصول الطفلة ي . ك . م تبلغ من العمر سنتين إلى مستشفى البلينا المركزى جثة هامدة على إثر سقوطها بالترعة المارة أمام منزلها بناحية قرية الحرجة قبلى دائرة مركز البلينا تم توقيع الكشف الطبي عللى الجثة وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.

يذكر أن طالب يبلغ من العمر 16 سنة لقى مصرعه غرقا بنهر النيل ، وذلك بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم نقلها للمستشفى المركزى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية.

ترجع الواقعة عقب تلقى الواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بغرق طالب بنهر النيل أثناء السباحة تم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بغرق شخص بنهر النيل بمدينة المنشاه دائرة مركز المنشاه تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري " حيث تبين غرق المدعو مصطفي ح ا ع 16 سنة طالب ومقيم دائرة المركز وبمناظرته تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به وتم نقله لمشرحة مستشفي المنشاه المركزي.

وبسؤال محمد ا م ا 16 سنة طالب، وأحمد ب ا 16 سنة طالب، وعم المتوفي حسين ا ع ا 55 سنة مقاول ويقيمون بذات الناحية أفادوا أنه أثناء قيام الأول والثاني بالسباحة بنهر النيل رفقة المتوفي جرفه التيار ولعدم إجادته السباحة توفي غرقاً وأيد الثالث ما جاء بأقوالهما ونفوا الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة وصرحت بدفن الجثة.